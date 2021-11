Cidades Proposta do governo prevê distribuição de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade Estimativa do estado é para beneficiar 146 mil mulheres. Projeto foi encaminhado para apreciação da Assembleia Legislativa de Goiás

O Governo de Goiás enviou nesta quarta-feira (3) para apreciação da Assembleia Legislativa de Goiás um projeto de lei que pretende distribuir absorventes higiênicos descartáveis para mulheres em situação de vulnerabilidade no estado. A estimativa é, com a aprovação, beneficiar 146 mil pessoas com a instituição do Programa Goiano de Dignidade Menstrual. Os itens ...