Cidades Proposta do Plano Diretor de Goiânia reduz zona de proteção Relatório final do projeto de lei propõe diminuir área do entorno de locais como o Aterro Sanitário e Estação de Tratamento de Esgoto de 500 metros para 100 metros

O relatório final do projeto de lei que atualiza o Plano Diretor de Goiânia, aprovado no último dia 5 pela Comissão Mista da Câmara Municipal, diminui as zonas de segurança propostas pelo Paço de locais considerados de risco. Nestas áreas, como o entorno do Aterro Sanitário, da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e da Barragem do João Leite, são proibidas as instalações ...