Cidades Prorrogadas inscrições de concurso público em Goiás com salário inicial de R$ 4,8 mil O certame disponibiliza 329 vagas, e as inscrições podem ser feitas pela internet

A Secretaria Estadual de Administração de Goiás (Sead) prorrogou até o dia 21 de março as inscrições do concurso público para o cargo de Analista de Gestão Governamental. O certame disponibiliza 329 vagas, e as inscrições podem ser feitas pela internet sob o custo de R$ 100. Inicialmente, os interessados poderiam se inscrever até hoje, segunda-feira (14), no sit...