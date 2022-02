Foi prorrogado por 30 dias o prazo de inscrições para o programa CNH Social, que se encerraria na próxima segunda-feira (14/02). De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), os interessados têm até o dia 14 de março para se candidatarem pela internet a uma das 11.010 vagas ofertadas nesta etapa. Cerca de 50 mil pessoas já estão inscritas.

Quem tiver dificuldade com tecnologia ou sem acesso à internet, o Detran-GO também realizará mutirão para auxiliar os interessados. De segunda a quarta-feira (14 a 16/02), as inscrições poderão ser feitas presencialmente na Coordenadoria do Programa CNH Social, Bloco 15, na Sede do Detran-GO em Goiânia, das 8h às 17h.

O programa atende a população de baixa renda pode obter a primeira habilitação, mudar ou adicionar categoria gratuitamente. As inscrições, até então, eram feitas exclusivamente por meio do site do Detran-GO.

Quais os critérios para se inscrever na CNH Social de Goiás?

Para se inscrever, os interessados devem cumprir os critérios estabelecidos pelo programa e ter Cadastro Único nos programas sociais (CadÚnico) ativo há, pelo menos, seis meses, ter mais de 18 anos e saber ler e escrever.

Basta acessar o site www.detran.go.gov.br, clicar na aba CNH Social, e preencher o formulário. Para esta etapa, as inscrições poderão ser realizadas até o dia 14 de março. Para realizar a inscrição no Detran-GO, basta comparecer ao local munido de documentos pessoais, comprovante de endereço, número do CadÚnico (NIS) e ter e-mail.

Modalidades disponíveis na CNH Social de Goiás

Cada pessoa poderá se candidatar em apenas uma das modalidades do programa, divididas em Estudantil, Urbana e Rural. Poderão se candidatar à CNH Social Estudantil pessoas com até 25 anos que tenham cursado todo o ensino médio em escola da rede pública estadual de Goiás, com CadÚnico ativo.

As modalidades Urbana e Rural são destinadas, respectivamente, a moradores da área urbana e rural com inscrição ativa no CadÚnico. Os candidatos não podem ter praticado, nos últimos 12 meses que antecedem à inscrição, infração de trânsito de natureza gravíssima, grave ou ser reincidente em média.



Os contemplados recebem isenção de taxas como inclusão no Renach, Licença de Aprendizagem de Direção Veicular, agendamento de prova teórica, agendamento de exame prático, exame médico e psicológico. A pessoa com deficiência classificada dentro do número de vagas também se abstém de pagar pelo exame toxicológico e junta médica, exigidos para categoria profissional.

Por meio de parcerias com os Centros de Formação de Condutores (CFCs), são oferecidos ainda o curso teórico de legislação de trânsito, as aulas práticas de direção e até três retestes gratuitos.