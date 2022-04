Cidades Proteção de 135 bilhões de litros de água do João Leite precisa do monitoramento dos afluentes Especialistas afirmam que nascentes e áreas de preservação permanente (APPs) de mananciais nos municípios vizinhos carecem de atenção. Repercussão negativa fez Caiado determinar à Semad recuo na proposta de liberar barragem para lazer

Os 135 bilhões de litros de água que compõem o Reservatório do João Leite, na região metropolitana de Goiânia, precisam, afirmam especialistas, de um olhar atento e cuidados técnicos em afluentes do ribeirão para que o recurso esteja disponível em quantidade e qualidade. Eles sustentam que apenas a desistência da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Semad), divulgada nesta...