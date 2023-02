Mais de 11,7 mil bolsas em universidades privadas de Goiás são ofertadas pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) no primeiro semestre de 2023. Os interessados devem se inscrever entre os dias 28 de fevereiro a 3 de março. No estado, são 5.803 bolsas integrais e 5.925 parciais de 50%. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 7 de março.

Os interessados devem acessar o site do Ministério da Educação (MEC) para consultar as vagas disponíveis. Através da página do Prouni, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, a busca pode ser realizada por tipo de bolsa (integral e parcial), modalidade (presencial e a distância), curso, turno, instituição e localidade do campus. Ao todo, são 14.346 cursos de graduação de 995 instituições privadas de ensino superior em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

Serão realizadas duas chamadas, sendo a primeira no dia 7 de março e a segunda no dia 21 do mesmo mês. Os estudantes devem comprovar as informações da primeira chamada entre os dias 7 e 16 de março; da segunda, entre 21 e 30 de março. Ao final das duas chamadas, o candidato que ainda não foi pré-selecionado ou teve sua reprovação por não formação de turma pode manifestar interesse em participar da lista de espera entre os dias 5 e 6 de abril. O resultado sairá no dia 10 e as informações devem ser comprovadas entre 10 a 19 de abril.

Saiba sobre os requisitos

As bolsas só podem ser adquiridas por pessoas que nunca concluíram um curso de graduação

Podem participar os candidatos que realizaram as provas de 2022 e/ou de 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sendo considerada a edição em que o estudante tiver obtido a melhor média de notas, sendo que é necessário atingir, no mínimo, 450 pontos na média e ter nota acima de zero na redação. A participação no Enem na modalidade de treineiro não é válida para o ProUni.

Para obter uma bolsa integral, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio; e para a bolsa parcial (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa da família.

Critérios de classificação

A classificação dos candidatos obedecerá a seguinte ordem:

ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrante de quadro de pessoal permanente de instituição pública e concorrer a bolsas exclusivamente nos cursos de licenciatura e pedagogia, se for o caso e se houver inscritos nessa situação;

II - estudante que tenha cursado o ensino médio integralmente em escola da rede pública;

III - estudante que tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

IV - estudante que tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;

V - estudante que tenha cursado o ensino médio integralmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição; e

VI - estudante que tenha cursado o ensino médio integralmente em instituição privada, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista.

