Termina nesta sexta-feira (16) o período de comprovação de informações para os candidatos pré-selecionados na segunda chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni).

Os estudantes devem procurar as instituições de ensino para as quais foram chamados e apresentar a documentação necessária. Quem não for pré-selecionado em nenhuma das duas etapas do ProUni pode manifestar interesse em participar da lista de espera, por meio da página do Acesso Único, nos dias 27 e 28 de setembro.

O resultado da lista de espera estará disponível para consulta no dia 3 de outubro. Na mesma data se inicia o prazo para comprovação de informações, que segue até 7 de outubro.

Cronograma

Até 16 de setembro: prazo de comprovação de informações da segunda chamada;

Em 27 e 28 de setembro: manifestação de interesse na lista de espera;

Em 3 de outubro: divulgação do resultado da lista de espera;

De 3 a 7 de outubro: prazo para comprovação de informações da lista de espera.



