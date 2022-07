Cidades Prova escrita do concurso para oficiais da PM é realizada neste domingo (17) Foram mais de 9 mil inscritos, na disputa por 100 vagas. A remuneração inicial para o cargo é de R$ 8.433,73

É realizada neste domingo (17), a primeira etapa do concurso para oficiais da Polícia Militar do Estado de Goiás, em Goiânia. Além da redação, os mais de 9 mil inscritos também passarão por uma prova objetiva com 50 questões, entre conhecimentos gerais e específicos. A remuneração inicial para o cargo é de R$ 8.433,73. As provas para o cargo de cadete serão aplica...