As provas para o cargo de 2° tenente do concurso público para oficiais da Polícia Militar (PM) serão aplicadas neste domingo (24), em Goiânia, a partir das 13h. A Secretaria da Administração do estado reforça que os candidatos devem chegar ao local com uma hora de antecedência.

O local das provas está disponível no site do Instituto AOCP. Para realizar a avaliação, os candidatos devem levar uma caneta esferográfica transparente, de cor azul ou preta, documento oficial de identificação com foto e o Cartão de Informação, disponibilizado no site da banca organizadora.

De acordo com o edital, as provas terão duração de até cinco horas e terão avaliações física, médica, odontológica, psicológica e, ainda, de vida pregressa e investigação social. A etapa é composta por 50 questões objetivas de conhecimentos gerais e específicos e redação.

O certame oferece 50 oportunidades para o cargo de 2° tenente, com formação em áreas específicas da saúde. Segundo a Secretaria da Administração, o cargo mais concorrido é o de Odontologia Clínica, que recebeu 2.221 inscrições para preenchimento de 10 vagas.

No total, o concurso para oficiais da Polícia Militar (PM) oferece 150 vagas, sendo 50 oportunidades para 2° tenente e 100 vagas para cadetes, com salários de R$ 8.433,73 a R$ 13.901,60. As primeiras provas foram aplicadas no último dia 17 e o resultado final será divulgado em março de 2023.

