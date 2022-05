Cidades Publicação que atribui a ex-tesoureiro do PT áudio contra igrejas é montagem É falso um vídeo que manipula uma transmissão do programa Cidade Alerta Sergipe, da TV Atalaia, de forma a inserir o áudio de um homem afirmando que a esquerda tem que atacar as igrejas. A fala é atribuída ao ex-tesoureiro do PT e ex-deputado federal Paulo Ferreira (PT-RS), mas a voz não se assemelha à do político, e o áudio não fez parte da edição original do programa

Conteúdo investigado: Vídeo no TikTok traz o trecho de uma transmissão do programa Cidade Alerta Sergipe, em que o apresentador divulga áudio atribuído ao ex-tesoureiro do PT Paulo Ferreira. Na gravação, uma voz incentiva que a esquerda ataque igrejas, apoiadoras de Bolsonaro, em defesa do ex-presidente e pré-candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula...