Cidades Publicado concurso público com 1,6 mil vagas para Polícia Militar de Goiás Salários chegam a R$ 13 mil para alguns dos cargos

O governo de Goiás, por meio da Secretaria de Administração (Sead), publicou nesta sexta-feira (8) os editais para realização do concurso público da Polícia Militar (PM) com a disponibilização de 1.670 vagas. O salários variam entre R$ 6,3 mil e R$ 13,9 mil. O concurso será realizado pelo Instituto AOCP. Os editais publicados hoje no Diário Oficial têm como objetivo p...