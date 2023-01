Cidades Qual foi o destino de quem resistiu ao hospício em Goiás História de mulheres sobreviventes mostra possíveis rumos da reforma psiquiátrica

Esta semana, a cientista Nísia Trindade apresentou as prioridades do primeiro ano de sua gestão à frente do Ministério da Saúde. Na lista está a retomada dos princípios do Plano Nacional de Saúde Mental, originado a partir da Lei nº 10.216/2001, que ficou conhecida como Lei Antimanicomial. No último mandato, o governo federal cortou investimentos e revogou portarias funda...