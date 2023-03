Cidades Quando o envelhecer não impede a longevidade profissional Na semana dedicada ao Dia Internacional da Mulher, três psicólogas são exemplo de uma nova geração de mulheres que não vê o passar dos anos como uma barreira

“Envelhecer não é porque o tempo passa… Dentro de nós mora a eternidade.” O trecho de um poema de autoria da psicóloga Adnalva Medeiros Moreira, 81 anos, traduz o que pensa e como se comporta uma nova geração de mulheres que não se preocupa com o passar dos anos. Elas continuam firmes no mercado de trabalho, conduzindo suas vidas com independência, buscando novos c...