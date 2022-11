Quase 100 bairros podem ficar sem água nesta quinta-feira (15) em Goiânia (veja a lista ao fim do texto). Segundo a Saneago, o fornecimento foi afetado devido uma manutenção emergencial no sistema elétrico da Estação Elevatória Senac. Assim, afetou a distribuição para os reservatórios Celg, Pedro Ludovico, Parque Amazônia, Serrinha e Riviera.

A manutenção começou no final da manhã desta quinta-feira e já foi finalizada por volta das 16h45 desta tarde. A normalização do sistema será gradual. A concessionária orienta que o consumo de água seja moderado durante o período de reabastecimento.

Confira a nota na íntegra

O abastecimento em bairros de Goiânia está em fase de normalização gradual na tarde desta quinta-feira (17), após manutenção emergencial no sistema elétrico da Estação Elevatória Senac. O serviço começou no final da manhã, prejudicando imóveis que não contam com caixa d'água bem dimensionada em alguns setores das regiões Leste, Central, Sul e Sudeste da Capital. Os trabalhos foram concluídos por volta das 16h45 e o bombeamento de água foi imediatamente retomado. A Saneago solicita a compreensão dos clientes e o consumo consciente das reservas nas caixas d’água. No site www.saneago.com.br há dicas de economia de água.

Confira os bairros que podem ser afetados:

Bairro Água Branca

Chácara Alto da Glória

Conjunto Aruanã I

Jardim América

Jardim Brasil

Jardim Goiás

Jardim Mariliza

Jardim Novo Mundo

Jardim Olímpico

Jardim Vitória

Loteamento Areião I

Loteamento Areião II

Parque Atheneu

Parque das Laranjeiras

Parque Lozandes

Parque São Jorge

Parque Trindade I

Parque Trindade II

Parque Trindade III

Residencial Novo Mundo Extensão

Residencial Parque Flamboyant

Residencial Privê dos Girassóis

Setor Bueno

Setor Leste Universitário

Setor Marista

Setor Moraes

Setor Oeste

Setor Pedro Ludovico

Setor Sul

Vila Maria Luiza

Vila Santa Efigênia

Vila São João

Bela Vista

Condomínio Vila Isabel

Jardim Atlântico

Nova Suíça

Parque Amazônia

Vila Maria José

Vila Redenção

American Park

Conjunto Residencial Brasília Sul

Jardim Imperial

Jardim Luz

Jardim Maria Inês

Jardim Palácio

Jardim Transbrasiliano

Mansões Paraíso

Papillon Park

Parque Floresta

Parque Primavera

Parque Real

Parque Veiga Jardim

Recanto dos Emboabas

Residencial Alvaluz

Residencial Recanto do Serrado

Setor dos Afonsos

Setor Industrial Santo Antônio

Terra Prometida

Vila Brasília

Vila Maria

Vila Oliveira

Vila Real

Vila Santos Dumont

Vila São Joaquim

Chácara Bela Vista

Chácara do Governador

Chácara São Pedro

Conjunto Anhanguera

Conjunto Fabiana

Conjunto Liberdade

Jardim Bela Vista

Jardim das Esmeralda

Jardim dos Buritis

Jardim dos Pomares

Jardim Nova Era

Jardim Progresso

Jardim Santo Antônio

Nossa Senhora de Lourdes

Parque Santa Cruz

Residencial Santa Luzia

Setor Serrinha

Setor Tocantins

Sítio Santa Luzia

Vila Alto da Glória

Vila Jardim Vitória

Vila Legionárias

Vila Mariana

Vila Santa

Vila São Tomás

Vila Sul

Conjunto Riviera

Residencial Sonho Verde