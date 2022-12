Cidades Quase 40 toneladas de entulho são retiradas de terreno de casa de idoso, em Jataí Mesmo com ordem judicial, idoso foi resistente à limpeza realizada por equipes da Prefeitura. Ele foi sedado por equipes médicas e encaminhado a um hospital para cuidados psicológicos.

A Prefeitura de Jataí retirou cerca de 40 toneladas de lixo do terreno da casa de um idoso de 63 anos. A limpeza foi iniciada em cumprimento a uma ordem judicial assinada pelo juiz Thiago Soares Castelliano Lucena de Castro. De acordo com a Polícia Militar, o homem foi resistente a ação e precisou ser sedado por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A ação d...