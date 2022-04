Cidades Quase mil veículos fora de uso em Goiás vão a leilão Na primeira fase, serão realizados quatro leilões com 195 veículos; expectativa de arrecadação é de cerca de R$ 380 mil, valor que poderá ser aplicado em áreas prioritárias da gestão

Após mapeamento realizado pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), 978 veículos pertencentes à frota do Governo de Goiás que estão fora de uso serão levados a leilão. Ao todo, serão realizadas 16 etapas. A expectativa é que a arrecadação da primeira fase – composta por quatro leilões, com 195 veículos – seja de R$ 400 mil. De acordo com a Sead, os valore...