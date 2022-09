Três incêndios foram registrados em Goiânia e um em Aparecida de Goiânia neste sábado (10). O primeiro aconteceu no início da manhã, em uma casa no Jardim Eli Forte, na capital. As chamas começaram quando uma moradora acendeu um cigarro e jogou o fósforo próximo a um galão de álcool.

A dona da casa, Cassiana Moreira, é catadora de material reciclável e contou à TV Anhanguera que o galão é utilizado no carro da família, porque eles não têm condições de arcar com o conserto do tanque de combustível do veículo, que está estragado. O marido da mulher teve ferimentos leves e alguns móveis foram queimados. O Tenente do Corpo de Bombeiros, Wellington Fulgonni, alerta que os combustíveis precisam ser armazenados da forma correta.

Fogo em lote baldio atinge construções

Ainda na manhã de sábado, um outro incêndio atingiu um galpão na Avenida Americano do Brasil, no Residencial Kátia, em Goiânia. Moradores do local contaram que o incêndio começou em um lote baldio ao lado e atingiu o galpão que armazenava ferros e canos de plásticos. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas e ninguém se feriu.

No vídeo (veja ao final do texto), com o fogo já controlado, parte da vegetação ao lado do galpão ficou destruída e muita fumaça ainda saía de dentro do local.

Já em Aparecida de Goiânia, chamas em um lote baldio atingiram uma casa ao lado do terreno. O Corpo de Bombeiros foi chamado e controlou as chamas. Ninguém se feriu, mas a casa ficou destruída.

Um pouco mais tarde, também na capital, um quarto incêndio, que começou em uma vegetação no Setor Faiçalville, em Goiânia, queimou um galpão de ferragens que tinha materiais de escritório e equipamentos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros utilizou água da reserva de um caminhão para controlar o fogo. Ninguém ficou ferido.

