Quatro corpos foram encontrados carbonizados dentro de um carro, em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Civil, os corpos foram toralmente queimados e ainda não puderam ser identificados.

Os corpos e o carro foram encontrados na sexta-feira (13). O delegado ainda informou que as investigações estão em andamento e que as linhas de apuração estão em sigilo para não interferir no trabalho da polícia.

O delegado Cassius Zamó informou que o material encontrado foi coletado e encaminhado a um médico legista para tentativa de identificação dos corpos.

"Por uma questão numérica, a gente suspeita que essas quatro pessoas que estavam dentro do carro seriam as que sumiram no DF, aquela mulher e três crianças", revelou o delegado.

