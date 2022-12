Cidades Quatro dos novos caças Gripen estão operando em Anápolis Atividades foram iniciadas oficialmente nesta segunda-feira (19). Outras unidades do F-39 Gripen devem ser entregues até 2027

Quatro dos 36 novos caças comprados pela Força Aérea Brasileira (FAB) começaram a operar oficialmente nesta segunda-feira (19), na Base Aérea de Anápolis (Baan). As outras unidades do F-39 Gripen, de origem sueca, devem ser entregues até 2027. Em 2022, foi anunciada a autorização para a compra de outras quatro aeronaves do mesmo modelo. No total, o País terá uma frota ...