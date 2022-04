Cidades Quatro homens são presos após colocar fogo em pátio de delegacia, em São Miguel do Araguaia Quatro veículos apreendidos foram destruídos e a intenção, segundo investigadores, era eliminar vestígios de crimes cometidos por grupo de tráfico de drogas

Três homens foram presos nesta quarta-feira (6), em Cuiabá (MT), suspeitos de terem colocado fogo no pátio da Delegacia de São Miguel do Araguaia. Outro homem apontado como comparsa já estava preso. O crime foi cometido em janeiro deste ano e os quatro veículos que estavam no local foram destruídos pelas chamas. Segundo a Polícia Civil, eles são suspeitos também de i...