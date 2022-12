Cidades Quatro homens são presos suspeitos de planejar chacina em Goiás Motivação para o crime seria a luta pelo domínio do tráfico de drogas em cidades da região Sul do Estado

Quatro homens foram presos na manhã desta quinta-feira (8) suspeitos de planejarem uma chacina. Segundo a Polícia Militar (PM), a motivação para o crime seria a luta pelo domínio do tráfico de drogas nas cidades de Acreúna, Indiara e Edéia, na região Sul do Estado. A PM relata que uma denúncia revelou o plano do grupo e, após dois dias de diligências, as equipes conseg...