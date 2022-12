Cidades Quatro obras em Goiânia ficam para 2023 Cinco construções foram prometidas para serem entregues neste ano, mas só duas foram inauguradas e uma não tem previsão. Outras duas, iniciadas em 2022, foram incluídas nas promessas

No fim de 2021, o Paço Municipal havia prometido a entrega de pelo menos cinco grandes obras para este ano, mas só o viaduto Lauro Belchior, que liga o Setor Universitário ao Jardim Novo Mundo, e o Complexo Viário da Jamel Cecílio, estão sendo utilizados pela população. Ainda restam em obras o trecho 2 do BRT Norte-Sul e a reconstrução asfáltica do Projeto 630 km, ambas c...