Cidades Quatro pessoas morrem em acidentes no Vale do São Patrício, em Goiás Incidentes ocorreram na BR-153, um em Nova Glória e o outro em Jaraguá

Dois acidentes na região do Vale do São Patrício, em Goiás, deixaram quatro pessoas mortas, durante a noite deste sábado (12). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os incidentes aconteceram em Nova Glória e em Jaraguá. O primeiro acidente, em Nova Glória, aconteceu na altura do quilômetro 269 da BR-153. Três pessoas morreram e uma ficou ferida após o...