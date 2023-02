Quatro pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil de Goiás, após conclusão do inquérito que investigou o desvio de ao menos 84 mil litros de óleo diesel de uma empresa de Porangatu, no norte de Goiás. O prejuízo foi avaliado em pouco mais de R$ 600 mil.

Segundo a polícia, dois dos investigados - sendo um deles empregado da empresa de infraestrutura vítima do crime - foram os responsáveis pelo desvio do combustível. Eles foram indiciados pelo crime de furto qualificado.

Os outros dois envolvidos adquiriram e armazenaram parte do produto, conforme apontaram as investigações, e foram indiciados pelo crime de receptação dolosa. As penas dos suspeitos podem chegar a oito anos de reclusão, caso sejam condenados.

De acordo com as diligências, os crimes ocorreram entre setembro e novembro de 2022. Do total de combustível desviado, as autoridades conseguiram recuperar cerca de 5 mil litros, apenas.

Como o nome da empresa não foi divulgado, a reportagem não conseguiu entrar em contato para obter um posicionamento.

