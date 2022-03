Cidades Quatro pontes danificadas isolam bairros em Goiânia Duas estruturas estão totalmente interditadas e outras duas danificadas. Moradores afirmam que se sentem ilhados

Os setores Residencial Vale do Araguaia e Jardim Califórnia, na região Leste de Goiânia, possuem duas pontes totalmente interditadas e, pelo menos, outras duas com a estrutura danificada. O avanço do crescimento urbano da região combinado com grande quantidade de chuvas propicia aumento do volume do córrego Água Branca e formação de erosões. Moradores se dizem ilhado...