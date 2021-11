Cidades Quatro processos avaliam licitação das marmitas no complexo prisional de Aparecida Vencedora do certame de R$ 29,7 milhões começa a fornecer alimentação aos presos do Estado, mesmo sob suspeita de acesso a informações privilegiadas durante o processo de escolha. DGAP diz que eventual vazamento não trouxe prejuízos à concorrência

A Ciga Alimentos começou nesta sexta-feira (26) o serviço de fornecimento de refeições para presos e servidores do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, mesmo com a licitação vencida pela empresa – no valor de R$ 29,7 milhões – ainda sendo alvo da Polícia Civil, do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) e...