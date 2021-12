Cidades Quatro suspeitos de violência doméstica são presos durante operação em Goiânia Presos descumpriram medidas protetivas de urgência em favor das vítimas

Quatro suspeitos de violência doméstica foram presos preventivamente durante a Operação Salves Marias deflagrada nesta terça-feira (7) pela 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Goiânia. De acordo com a Delegada, Josy Alves de Sousa Guimarães, titular da Deam, a maioria dos suspeitos foi presa porque não estavam cumprindo as medidas protet...