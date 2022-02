Cidades Queda de árvore interdita completamente a Rua C-197, no Jardim América Devido à queda, os fios da rede elétrica arrebentaram e também caíram na via

Atualizada às 10h07. A queda de uma árvore interditada completamente, na manhã desta segunda-feira (21), a Rua C-197, no Jardim América, em Goiânia. A queda atingiu os fios energizados da rede elétrica, que também caíram na via. Uma equipe do Corpo de Bombeiros está no local e aguarda a chegada de servidores da Enel, que irão desligar os fios, para poder...