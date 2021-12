Cidades Queda de árvore interdita pista da BR-060, na entrada de Goiânia Equipes da corporação atuaram no local e retiraram a árvore ainda nesta manhã, liberando a pista

A queda de uma árvore de grande porte na entrada de Goiânia interditou na manhã desta terça-feira (28) a pista da BR-060, no sentido Anápolis- Capital, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no quilômetro 131. Equipes da corporação atuaram no local e retiraram a árvore ainda nesta manhã, liberando a pista. A PRF estima que um congestionamento de doi...