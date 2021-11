Goiás registra menor número de mortes por Covid em 17 meses

Goiás registrou 371 óbitos por Covid-19 no mês de outubro, o menor número desde maio de 2020, quando 146 pessoas morreram por complicações da doença. Em comparação com setembro deste ano, que registrou 758 mortes, houve uma queda de 51% nos registros. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) e também apontam redução no número de internações em leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) por Covid-19. Ao longo dos 31 dias do mês foram 312 internações contra 925 em setembro, uma diminuição de 66,27%. O menor índice havia anterior havia sido registrado em maio de 2020, com 289 pacientes internados.

Superintendente de Vigilância em Saúde da SES-GO, Flúvia Amorim afirma que este é, com certeza, o melhor momento que vivemos, desde o início da pandemia. Os resultados incluindo mortalidade e internações são atribuídos à vacinação. Até o momento, 47,7% de toda a população do Estado estão completamente imunizados contra a Covid-19, seja com duas doses ou com dose única.

Uber Moto cresce e mototaxistas cobram adequação às regras em Goiânia

A Uber passou a ofertar viagens de moto para passageiros em Goiânia e Anápolis este ano. A estreia em Goiás ocorreu na capital em abril e traz impacto para os mototaxistas, que cobram da Prefeitura regulamentação e fiscalização dos motociclistas. A modalidade tem preço mais atrativo para os consumidores e tem atraído também para as duas rodas os motoristas de aplicativo que estavam com dificuldade para manter o trabalho com carro.

Segundo o presidente do Sindicato dos Mototaxistas de Goiás (Sindimoto), José Carlos Pinto, já houve redução nas corridas e a categoria – que tem regulamentação municipal e precisa cumprir regras – teme o crescimento do Uber Moto. “Sabemos que os aplicativos são fortes. Mas não apoiamos, porque não é legalizado e tem o agravante da qualificação. Para este transporte, tem de ter treinamento e não basta apenas ter moto.”

Bolsa Estudo irá transferir R$ 600 milhões a estudantes em Goiás

O Programa Bolsa Estudo, anunciado nesta quarta-feira (3) pelo Governo de Goiás, terá custo total de R$ 600 milhões. O projeto entregue à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) prevê o pagamento de R$ 100 por mês a cada aluno do ensino médio da rede estadual por dois anos. Na justificativa do governo, a medida se mostra necessária em razão dos dados de evasão escolar.

A titular da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), secretária Fátima Gavioli, diz que a pasta observa, de forma crônica, alta taxa de evasão na transição do ensino fundamental para o ensino médio. Segundo a gestora, a crise econômica causada pela pandemia da Covid-19 piorou o quadro, e por isso o projeto tem caráter emergencial.