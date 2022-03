Cidades Queda de paredão em capitólio foi por causas naturais, diz polícia de Minas Gerais Movimento de rocha matou dez pessoas numa lancha no lago de Furnas, em 8 de janeiro deste ano

A Polícia Civil de Minas Gerais encerrou a investigação sobre a queda do paredão que matou dez pessoas numa lancha no lago de Furnas, em Capitólio, em 8 de janeiro deste ano, e concluiu que a tragédia ocorreu devido a causas naturais, sem influência humana.A investigação determinou ainda que não havia indícios aparentes que pudessem apontar para o desprendimento do p...