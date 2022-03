Cidades Queda de raio provoca incêndio em escola de Goianésia Caso ocorreu na segunda-feira, na Escola Municipal Irmovides Naves

Uma escola no município de Goianésia, município a 175 quilômetros de Goiânia, pegou fogo na última segunda-feira (7) após ser atingida por um raio. As chamas atingiram a secretaria da unidade, destruindo diversos materiais. O incêndio foi registrado na Escola Municipal Irmovides Naves, situada no bairro Primavera, em Goianésia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incê...