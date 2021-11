Cidades Queda na vacinação contra pneumonia preocupa especialistas em Goiás Desde o início da pandemia, internações e mortalidade por pneumonia caíram em Goiás, mas retorno das escolas, eventos e queda nas coberturas vacinais podem mudar quadro

A cada 47 segundos, uma criança com até 4 anos de idade morre por pneumonia no mundo. No total, 672 mil óbitos de crianças nesta faixa etária foram registrados por complicações da doença. Os dados são de 2019, do relatório da Global Burden Of Disease (GBD), e apontam ainda para mais 2,5 milhões de mortes, sendo 1,9 milhão de crianças com menos de cinco anos e idosos a...