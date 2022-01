Cidades Queiroga alfineta Goiás após SES informar que Ministério da Saúde atrasou vacina pediátrica Em sua conta no Twitter, o ministro da Saúde disse que o Estado tem "apenas 82% da população acima de 18 anos totalmente vacinada” e recomendou que a secretaria reforce a imunização

Atualizada às 13h02* Após ser divulgada a informação de que as doses pediátricas da vacina contra a Covid-19 chegariam a Goiás com atraso, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez uma provocação ao Estado em sua conta no Twitter, na manhã desta sexta-feira (14). “Aproveito e reforço a importância da SES de Goiás em reforçar a aplicação de segunda dose e dose de re...