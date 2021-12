Cidades Queiroga diz que ConecteSUS deve voltar ao ar na quarta-feira (22) Estimativa é de técnicos do Ministério da Saúde, afirma; ministro critica ataques à Anvisa

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta 2ª feira (20.dez.2021) que a plataforma do ConecteSUS deve voltara ao ar nesta 4ª feira (22.dez.2021). O site do ministério e outros espaços virtuais sofreram ataque hacker em 10 de dezembro. Com isso, a emissão do comprovante de vacinação continua indisponível. “Fomos vítimas de um ataque de hac...