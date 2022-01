Cidades Queiroga diz que 'não adianta' exigir passaporte da vacina contra Covid De mãos dadas com o Zé Gotinha, ministro participou de solenidade em Manaus

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, criticou neste sábado (22) em Manaus a adoção do passaporte vacinal como medida para incentivar a vacinação contra a Covid-19 no Brasil. "Não queremos obrigar as pessoas a tomar vacina. Queremos convencer. Esse é o melhor caminho para vencer nosso único inimigo que é o vírus. Não precisamos de tanto tensionamento, de discut...