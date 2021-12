Cidades Queiroga se irrita com perguntas sobre vacinação infantil e defende consulta pública A Anvisa autorizou o uso da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos no Brasil na semana passada

Questionado nesta quinta-feira (22) sobre a realização de consulta e audiência públicas para definir se crianças crianças com idades de 5 a 11 anos devem ser incluídas no PNI (Plano de Nacional de Imunização), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que "grande parte dos leigos" que devem participar do processo são "pais e mães que têm o direito de opinar" sobre a...