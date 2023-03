Cidades Queixas por buracos em Goiânia triplicam Entre dezembro de 2022 e início de janeiro, foram registrados 33 pedidos de tapa-buracos por dia na capital. Nos dois primeiros meses do ano, média diária passou para 99

Do dia 1° de dezembro de 2022 e até o dia 9 de janeiro deste ano, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) havia recebido 1.329 solicitações para a realização do serviço de tapa-buracos nas ruas de Goiânia. O número dá uma média de 33 pedidos por dia. Após isso, as reclamações somadas de janeiro e fevereiro de 2023 somaram 5.845 buracos a serem consertados na ...