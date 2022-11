Os estudantes que não compareceram no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no último dia 13, podem realizar a prova normalmente no próximo domingo (20), segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Nos casos de alunos que precisam de reaplicação integral, o motivo deve ser justificável e apresentado até o dia 25 de novembro. Em Goiás, 32% dos inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), impresso, não compareceram no último dia 13, mesma porcentagem de 2021. Em todo o estado, ao todo, 138.979 participantes se inscreveram para realizar a prova impressa ou digital.

A maior taxa de abstenção impressa dos últimos cinco anos foi em 2020, com 54%. O número de desistência no modelo digital em Goiás é acima da metade desde 2018, totalizando 56,3% dos candidatos neste ano. Geralmente, os inscritos que optam por realizar apenas um dia fazem para avaliação de desempenho, sem expectativa de aprovação, de acordo com o órgão.

Dentre os motivos aceitos pelo Inep como justificativa, estão problemas logísticos e doenças infectocontagiosas. O candidato deve preencher o formulário de solicitação da reaplicação na Página do Participante, no site do Inep. As novas provas acontecerão nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023. Em razão de problemas de saúde, é necessário apresentar atestado médico que contenha o nome completo do participante, o diagnóstico médico, a data do atendimento, o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10), e a assinatura do profissional, com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente.

As doenças que integram o quadro são: tuberculose; coqueluche; difteria; doença invasiva por Haemophilus influenzae; doença meningocócica e outras meningites; varíola; influenza humana A e B; poliomielite por poliovírus selvagem; sarampo; rubéola; varicela; e Covid-19 (leia mais ao lado).

Casos de problemas logísticos, se a pessoa foi afetada por desastres naturais que comprometeram a infraestrutura e chegada ao local, ou falta de energia elétrica, assim como erros de execução em procedimento de aplicação também serão aceitos como justificativa. O Inep irá avaliar cada caso individualmente.

Neste segundo cenário, o instituto frisa que esses participantes devem comparecer ao segundo dia do Enem, se possível, e solicitar a reaplicação apenas da primeira fase. Em casos de atrasos ou outros motivos que não se adéquam ao edital, não há possibilidade de reaplicação. O Inep orienta, inclusive, que os candidatos isentos de taxa de inscrição, se não tiverem comparecido no primeiro domingo (13), estejam presentes no segundo (20), visto que a total ausência pode comprometer a isenção no Enem 2023.

Alunos confiantes

O jovem Joshua Liberato de Souza, de 17 anos, deseja seguir a carreira de Direito e avalia que se sente seguro para prestar a prova de ciências da natureza, que comporta biologia, física e química, e matemática. “Minha rotina nesta semana foi muito intensa, procurando absorver ao máximo os conteúdos dados pela escola e pelos estudos diários”, afirma. O rapaz, porém, busca respeitar sempre os limites físicos e emocionais e opta pela prática de basquete para manter o bem-estar.

Em relação ao primeiro dia, Joshua classifica a experiência como cansativa, pelo número de textos, mas positiva para o conhecimento. “O tema da redação é muito válido para todos os cursos, ela faz refletir sobre a sociedade atual e os métodos para combater os problemas vividos por ela”, afirma. Marco Loyola Machado Leão, 21 anos, está em busca da aprovação no curso de Medicina, e está mais calmo para o segundo dia. “Ciências da natureza e matemática são meus pontos fortes. Nesta semana, entre os dois dias de prova do Enem, o foco é somente em resolução de exercícios clássicos cobrados nas edições anteriores e revisar as matérias com maiores índices de cobrança”.

Heloísa Navarro dos Santos, de 17 anos, espera concluir a próxima prova da mesma forma que a anterior. “Tentando manter a tranquilidade e realizar tudo o que conseguir. Tentei revisar conceitos e realizar alguns exercícios, mas também não me sobrecarregar tanto”, pondera a vestibulanda para o curso de Arquitetura. O tom calmo diante das expectativas sobre a prova é refletido também por Maria Clara Moraes, 18 anos. Na disputa pela vaga no curso de Medicina, para ela, foi importante refazer simulados e antigas provas do Enem.

O coordenador do Ensino Médio no Instituto Presbiteriano de Educação (IPE), Décio de Oliveira Falcão, aconselha que os estudantes permitam descansar a mente em relação ao exame após o segundo dia de prova. Segundo ele, o emocional dos alunos ainda sente o impacto do afastamento de aulas presenciais, e a ansiedade que já era comum aos alunos do final desse segmento recebeu esse adicional. “Fazemos referência à lembrança de que suas habilidades e competências foram sedimentadas, elaboradas e desenvolvidas ao longo dos 12 anos de sua formação básica, e não apenas nos três anos cursados no Ensino Médio. Agora vem a colheita.”

Defasagem

Publicado no início deste ano, o projeto de lei 3079/21 adia de 2022 para 2024 a implantação total das ações previstas na reforma do Ensino Médio, introduzida em 2017 na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Visando manter a grade curricular atualizada para os estudantes, Décio acredita que as mudanças precisam repercutir e influenciar a elaboração do novo Enem a partir de 2024.

“Estima-se que 85% das profissões de 2030 ainda não existem em 2022. A aceleração do processo de automação das empresas indica a demanda por redirecionamento das habilidades dos profissionais para gestão de pessoas, resiliência, flexibilidade cognitiva, julgamento e tomada de decisões e solução de problemas complexos”, afirma o coordenador.

Leia também:

- Programa UFGInclui abre vagas para alunos indígenas e quilombolas

- Enem 2022: veja galeria de fotos do 1° dia de provas em Goiânia

- Quem está com Covid deve remarcar prova do Enem; saiba como