Cidades “Queremos justiça”, desabafa mãe do menino que morreu em queda de toboágua em Caldas Novas A viagem da família de Conselheiro Lafaiete (MG), que terminou de maneira trágica, era um presente para Davi

Os pais do menino Davi Lucas de Miranda, de 8 anos, que morreu em um parque aquático no dia 13 de fevereiro após cair de um toboágua, em Caldas Novas, foram ouvidos por videoconferência na manhã desta sexta-feira (4) pela Polícia Civil do Estado de Goiás, através da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). “O que mais a gente almeja é qu...