Cidades Quiosque continuou vendendo cerveja por 3 horas com corpo de Moïse no chão Procurado, o advogado do dono e do funcionário do Tropicália, Darlan Santos de Almeida, afirmou que a defesa não iria se manifestar

O quiosque Tropicália continuou vendendo cerveja, água de coco e outras bebidas durante quase três horas mesmo com o corpo do congolês Moïse Mugenyi Kabagambe estendido no chão, mostram as imagens da noite do crime. Pelo menos seis clientes vão ao estabelecimento na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, para comprar produtos durante ou depois que o jove...