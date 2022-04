Cidades Radares estão desligados em Goiânia por falta de pagamento Dispositivos estão fora de operação desde 31 de março. Administração municipal está em débito desde dezembro de 2021 e alega problemas na emissão de notas pela empresa

Os radares de Goiânia estão desligados desde o dia 31 de março. De acordo com a Koop Tecnologia, empresa responsável pelos dispositivos, o desligamento ocorreu em razão de descumprimento contratual por parte da Prefeitura, que não faz o pagamento do contrato com a empresa desde dezembro de 2021. A Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) afirma que falta de pagamento fo...