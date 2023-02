Um raio caiu perto de uma distribuidora de bebidas e assustou clientes na tarde desta terça-feira (21), no Jardim Maria Helena, em Goiânia. Uma câmera de segurança registrou o momento em que um clarão surge de forma inesperada e um dos homens que estavam bebendo na calçada joga o celular na mesa.

Fernanda de Paulo, dona do estabelecimento, contou ao g1 que começou a trovejar e o raio caiu em um coqueiro que fica em frente ao estabelecimento. “Foi muito assustador. Na hora, o ouvido deu até um zumbido porque foi muito perto”, disse. Ela também disse que apesar do susto ninguém se feriu.

Segundo André Amorim, gerente da Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), o raio mostrado no vídeo caiu próximo à distribuidora de bebidas, porque se tivesse caído no asfalto teria aberto um buraco no chão e eletrocutado as pessoas que estavam por perto.

