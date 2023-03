Um raio atingiu e matou cinco vacas na zona rural de Cocalzinho de Goiás, Entorno do Distrito Federal. O dono dos animais e produtor rural, José Miranda, de 60 anos, presenciou a cena e gravou um vídeo mostrando os animais mortos (assista acima). O caso aconteceu durante a chuva da última quarta-feira (1º).

José e sua filha, Joyce Machado, decidiram compartilhar o vídeo para alertar a população sobre os perigos dos raios nesse período chuvoso. “O temporal foi muito forte, queimou algumas lâmpadas em casa e acabou matando os animais. O meu pai só foi ver no outro dia quando ele saiu para apartar as vacas”, informou Joyce ao POPULAR.

Segundo ela, é a primeira vez que animais são atingidos por um raio no local. “Os raios já caíram em árvores, mas atingir animais é a primeira vez”, contou.

Ela e o pai conseguiram detectar o motivo da morte porque as vacas estavam bastante inchadas e cortadas. As árvores próximas estavam todas afetadas e queimadas com a tempestade.

Das cinco novilhas, três estavam prenhas. O prejuízo financeiro estimado ficou em cerca de R$ 20 mil, sendo que cada animal vale de R$ 3 mil a R$ 4 mil. “Além do prejuízo financeiro, meu pai também teve um prejuízo emocional, porque ele cria elas desde que elas eram bezerrinhas”, explicou.