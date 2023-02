Funcionária de uma hamburgueria em Cavalcante, no Nordeste goiano, Maria Heliane Saraiva Freire, 51 anos, procura respostas desde o dia 9 deste mês para o paradeiro do seu filho Tahuan Saraiva, 33. Ele estava a caminho de Belo Horizonte e desapareceu nas proximidades de Morrinhos, município do Sul do estado.

Tahuan Saraiva, que é pintor de paredes e pai de três filhos, conseguiu um trabalho extra em uma empresa de irrigação de Formosa, no Entorno de Brasília. Ele levaria até uma Volkswagen Saveiro até a capital mineira e depois voltaria de ônibus. A viagem começou no dia 8, mas no dia 9 o carro foi encontrado abandonado no KM 603 da BR-153 com todos os pertences de Tahuan e dois drones de propriedade da empresa.

O proprietário da empresa, que preferiu não se identificar, disse ao POPULAR que não tem dúvidas de que Tahuan teve um surto psicótico e abandonou o veículo. A mãe e outros familiares passaram três dias em Morrinhos e cidades próximas em busca de informações. Cartazes com a foto dele foram afixados em diversos locais, mas até o momento não há informações.

A família registrou ocorrência policial em Formosa, de onde Tahuan saiu. Heliane afirma que o filho não estava levando dinheiro na viagem, mas teme pela sua segurança. “Está muito complicado. Não temos pista nenhuma, não sabemos o que aconteceu. Fico sem saber que atitude tomar.” Segundo ela, a polícia está investigando o desaparecimento de Tahuan, mas ainda não deu nenhuma informação.

Tahuan tem histórico de uso de bebidas alcoólicas e de entorpecentes. A família pede a quem tiver alguma pista ou se tiver visto ele, que ligue para o número (62) 99845-6215. “Por favor, não passem trote”, pede Heliane Saraiva.