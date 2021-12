Fiéis de igreja em Goiânia são monitorados após descoberta de contágio da variante ômicron

A prefeitura irá monitorar as pessoas que participaram do encontro religioso onde, provavelmente, duas moradoras de Aparecida de Goiânia foram infectadas com a ômicron, variante da Covid-19 que tem causado preocupação no Brasil e internacionalmente. O evento ocorreu no início de dezembro, em Goiânia. Os casos foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do município de domicílio das mulheres.

De acordo com a SMS de Goiânia, assim que foi comunicada do fato de que as mulheres, de 20 anos e 46 anos, participaram de um evento religioso na capital, a pasta imediatamente começou a monitorar, via telefone e e-mail, alguns integrantes da igreja apontados como contactantes das mulheres. A pasta informou também que “já solicitou a relação dos outros participantes para prosseguir com o monitoramento como medida de vigilância.”

Pai diz que filho foi executado por policiais militares em Trindade

“Meu filho não devia nada para ninguém, nunca pegou em uma arma e foi executado à luz do dia enquanto implorava pela vida. Levaram a metade de mim.” O lamento é do cabo da reserva da Polícia Militar (PM) Moacir Divino Camargo, pai de Wilker Darcian Camargo, de 35 anos, que foi morto na última sexta-feira (10) em Trindade. A Polícia Civil investiga o caso, mas informou que ainda não vai se pronunciar sobre a investigação. Já a PM informou que os policiais que atuaram na abordagem foram afastados.

Uma pessoa filmou parte da ação dos policiais, que terminou com a morte de Wilker, e as imagens viralizaram no final de semana. É possível ouvir quatro estampidos que se assemelham a tiros. O vídeo tem um minuto e oito segundos de duração e já começa com uma viatura da PM na porta de uma casa no Bairro Imperial. Os policiais entram no imóvel e dois homens saem correndo. Depois de um suposto tiro, Wilker sai da casa, tentando se desvencilhar dos policiais, mas é arrastado, já sem reação. Logo depois, outro barulho, quando ele já está do lado de dentro do imóvel.

Venda de imóveis deve crescer 20% em Goiás

As empresas do mercado imobiliário de Goiânia e Aparecida venderam 7.775 imóveis de janeiro a setembro deste ano, um crescimento 50% em relação ao mesmo período do ano passado. As vendas somaram R$ 3,47 bilhões somente nos nove primeiros meses do ano, já acima dos R$ 3,3 bilhões vendidos ao longo de todo ano passado, segundo pesquisa da Brain Inteligência Estratégica para a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO). Com isso, a expectativa é fechar este ano com R$ 4 bilhões em vendas, um incremento de 20% em relação ao ano passado.

Este ano, o mercado de imóveis ainda foi muito favorecido pelas baixas taxas de juros, pois a Selic chegou aos 2% no segundo semestre de 2020 e atraiu investidores do mercado financeiro para o setor. As recentes elevações da taxa ainda não chegam a assustar. “O impacto sobre as taxas praticadas nos financiamentos imobiliários ainda foi pequeno e os juros continuam atraentes se comparados a outros tipos de crédito”, lembra o presidente da Ademi-GO, Fernando Coe Razuk.