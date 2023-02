As reações de moradores da Grande Goiânia ao receberem "mensagens de Deus" e frases inspiradoras viralizaram na web. A iniciativa de entregar os bilhetes para pessoas aleatórias foi dos amigos de infância Rafael Messias, de 36 anos, e Maicon Stefânio, de 37. Nos vídeos, um deles entrega os bilhetes enquanto o outro filma. Assim que as pessoas leem as frases, a reação é quase sempre a mesma: elas abrem um sorriso (assista acima).

"A maioria das pessoas pega o bilhete e dá um sorriso ou se emociona. Tem gente que fala para a gente que estava em um dia ruim e que precisava ler aquilo. Nós ficamos muito felizes com as reações", disse Rafael.

Os amigos começaram a postar vídeos nas redes socais há cerca de um mês. Rafael conta que eles tiveram a ideia de entregar os bilhetes após verem posts parecidos nas redes sociais, só que com outro tipo de mensagens.

Em um dos vídeos, eles escreveram um bilhetinho com a frase: "Eu sei que não está sendo fácil, falta força para continuar. Eu estou te respondendo hoje: tudo isso vai passar! Jesus". A mulher que recebeu a frase respondeu: "Oh, meu Deus" e abriu um sorriso.

A primeira gravação deste tipo que eles publicaram no TikTok "explodiu" e atingiu mais de 4,1 milhões de visualizações.

"Nós ficamos surpresos demais, porque não esperávamos que iria chegar nem a 50 mil e, quando vimos, em doze horas depois da publicação, já tinha mais de 300 mil visualizações. Ao todo, foram mais de quatro milhões de views", contou.

Segundo Rafael, os vídeos foram gravados em três shoppings: um em Goiânia e outros dois Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital.

Fora das redes, Rafael trabalha como videomaker e mora em Senador Canedo, na Região Metropolitana da capital, e Maicon Stefânio é personal trainer e vive em Aparecida de Goiânia.

Atualmente, eles concicliam as profissões com os vídeos que fazem para a web. Com a repercussão, eles pretendem continuar fazendo as gravações.

"Nós vamos continuar conciliando nosso trabalho com os vídeos. É muito bom, porque a gente vê que, com um simples gesto, a pessoa vai para a casa bem mais feliz", disse Rafael.