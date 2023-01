As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 são reaplicadas nesta terça-feira (10) e quarta-feira (11), em todo o Brasil. No total, 3.251 participantes tiveram deferidos os seus pedidos para realizar a prova de reaplicação. Em Goiás, 34 estudantes fazem as provas no primeiro dia em 14 municípios. No segundo dia, os testes serão feitos por 100 participantes em 18 cidades. São 20 municípios ao todo nos dois dias. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC), é o responsável pela prova.

O direito à reaplicação das provas é garantido aos estudantes que tiveram algum tipo de problema logístico no dia da aplicação regular, que aconteceram nos dias 13 e 20 de novembro de 2022, ou que estavam acometidos por doenças infectocontagiosas. Os pedidos devem ser aprovados previamente pelo Inep.

A coordenadora estadual de aplicação do Enem 2022, Marcia Carvalho, disse ao POPULAR, que os motivos pelos quais o estudante pede a reaplicação não são repassados para a equipe aplicadora, somente a quantidade de provas que serão feitas.

Marcia explica também que, apesar das provas serem dadas em dois dias, isso não quer dizer que todos os estudantes vão participar em ambos dias. "Às vezes tem um aluno que fez a prova no primeiro dia e no segundo dia estava doente, ou vice-versa. Nem sempre o estudante faz a prova dos dois dias. Tudo conforme o edital”.

De acordo com o edital, as doenças infectocontagiosas para fins de solicitação de reaplicação são: tuberculose, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenzae, doença meningocócica e outras meningites, varíola, influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela e covid.

Leia também:

- Alunos de Goiânia recebem local de prova do Enem em outra cidade e precisam viajar

- Enem 2022, último sob Bolsonaro, tem abstenção entre maiores desde 2009

- Calendário de inscrições de Sisu, Prouni e Fies de 2023 é antecipado

Marcia destacou que nos anos de 2017, 2018 e 2019 não houve reaplicação em Goiás. Somente a partir de 2020, com o início da pandemia, que apareceram os casos de reaplicação.

Além das doenças, desastres naturais (que prejudiquem a aplicação do Exame devido ao comprometimento da infraestrutura do local), falta de energia elétrica, falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante que solicitou uso de leitor de tela ou erro de execução de procedimento de aplicação, também são passíveis de reaplicação.

Enem PPL será aplicado para 2.120 detentos em Goiás

O Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL 2023) será aplicado para 2.120 custodiados que cumprem pena nas unidades prisionais goianas na mesma data de reaplicação do Enem 2022. O número de presos inscritos é recorde este ano, com um crescimento de 246% em relação a 2021.

De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária de Goiás (DGAP/GO), até dezembro de 2022, havia 10 custodiados (9 mulheres e 1 homem) cursando ensino superior de dentro da prisão.

Em 2019, foram 470 inscritos. Já em 2020, houve um aumento de 4,4% e o número subiu para 491. Em 2021, 611 participantes (24,4% de crescimento) e em 2022, 2.120.