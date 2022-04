Cidades Reboco de parede de prédio desaba após chuva em Anápolis; veja vídeo Imóvel tem mais de 40 anos e sofreu interdição parcial para evitar danos em veículos de estacionamento e que moradores se machuquem

Um prédio de mais de 40 anos de construção em Anápolis foi parcialmente interditado pela Defesa Civil no último domingo (10), após desabar uma parte do reboco externo da construção. As imagens que foram filmadas pela vizinhança do condomínio Residencial Vila Verde mostram o momento em que pedaços caem de um bloco em cima de uma parte que é utilizada como estacionamento l...