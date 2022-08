Cidades Recém-inaugurado, viaduto na 2ª radial, em Goiânia, será reformulado Secretaria Municipal afirmou que estrutura é uma das que terão cobertura metálica extinta. Liberação completa do trânsito ocorreu em maio deste ano

Liberado completamente para trânsito no último mês de maio, o viaduto da Segunda Radial, no Setor Pedro Ludovico, é uma das estruturas que passarão por reformulação em Goiânia e terão retiradas as placas de alumínio. A informação é da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que prevê o serviço em todas as estruturas do tipo na capital, conforme informou ao POPULAR, em ...